Bolsonaro recebe alta no hospital

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro anunciou há pouco, no Twitter, que está pronto para deixar o hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

“Alta agora. Obrigado a todos. Tudo posso naquele que me fortalece”, escreveu o presidente no Twitter.

O presidente passou mal durante o fim de semana, quando curtia férias em Santa Catarina. Ele estava em São Francisco do Sul e teve um quadro de obstrução intestinal — consequência da facada recebida na campanha de 2018.

Em dezembro, o Radar mostrou que os médicos já haviam alertado Bolsonaro para que cuidasse com a alimentação. O presidente, no entanto, ignorou os avisos e seguiu com a dieta irregular.