Bolsonaro “perdeu as eleições e não volta mais”, diz Lula

Na entrevista que deu nesta terça-feira, 2, à Rádio Sociedade, na Bahia, Lula voltou a falar de Jair Bolsonaro e das eleições passadas. Sem citar o nome do ex-presidente, o petista acusou o antecessor de ter comprado votos com políticas de distribuição de renda na gestão passada. Segundo Lula, Bolsonaro “perdeu as eleições e não volta mais”.

“Eu, na verdade, fui candidato agora nas eleições porque eu tinha consciência de que a única chance de derrotar o fascismo era eu”, disse Lula.

“Você sabe quanto de recurso foi colocado, nos últimos dois anos (de mandato de Bolsonaro), para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Eu vou traduzir em reais: 300 bilhões de reais. Para tentar não perder as eleições comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo dinheiro para todo mundo, fazendo isenção, fazendo desoneração”, seguiu o petista.

Lula disse ainda que o bolsonarismo não voltará mais ao Planalto: “Perdeu as eleições e não volta mais. Porque esse povo vai ter que aprender a gostar de democracia”.