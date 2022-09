Bolsonaro lidera buscas no Google seguido de Lula e Padre Kelmon

Dados do Google Trends apontam que, nos últimos sete dias, o presidente Jair Bolsonaro lidera o interesse na procura sobre candidatos ao Palácio do Planalto, com 40% das buscas, seguido de Lula, com 36%, e Padre Kelmon, com 10%. O religioso do PTB, que roubou a cena no debate da Globo, começou a chamar atenção nacionalmente no último sábado, no debate de VEJA.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes, com 6% das buscas, Simone Tebet, com 4%, Soraya Thronicke, com 2%, e Felipe D’Avila, com 1%.

Ausentes dos dois últimos debates presidenciais, Vera Lúcia, Eymael, Léo Péricles e Sofia Manzano registram 0% — já que tiveram menos de 1% de buscas dentre os presidenciáveis no período analisado.

O Google alerta que os dados mostram o nível de interesse de usuários da busca e “não devem ser interpretados como intenção de voto”.