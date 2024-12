Bolsonaro irá a homenagem na Câmara para voluntários de catástrofe no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou presença em uma sessão solene que será realizada na Câmara dos Deputados, na manhã da próxima quarta-feira, para homenagear os voluntários que atuaram no resgate e apoio às vítimas da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul no final de abril deste ano.

O deputado federal Zucco (PL-RS) é um dos proponentes da homenagem, ao lado de outros parlamentares, e ressalta a importância dos voluntários para reduzir o impacto das fortes chuvas no estado.

“Foi uma experiência equivalente a uma guerra. Vivemos os dias mais difíceis das nossas vidas. Entramos de um jeito e saímos totalmente transformados. Formou-se uma corrente de solidariedade e união sem precedentes em nossa história recente. Tivemos o apoio de todos os brasileiros e também muita ajuda vinda do exterior. Só nos resta agradecer a todos, anônimos ou famosos, indistintamente”, destacou o parlamentar.

Publicidade