Bolsonaro ganha de Lula no debate da corrupção; perde no da pandemia

O debate da Band entre Lula e Jair Bolsonaro neste domingo mostrou que ambos os candidatos seguem despreparados para abordarem seus erros quando atacados com dados de suas gestões.

Lula perdeu de goleada o debate da corrupção. Confrontado por Bolsonaro a falar do petrolão, desviou do tema. Depois, mostrou que não há em seus planos nada concreto para evitar que a roubalheira de seus governos — dado que mais tira votos do petista nesta campanha — não se repita. “Se houve corrupção na Petrobras”, disse Lula ao tratar de um tema tão caro aos brasileiros: os desvios comprovados de bilhões de reais por empreiteiras durante os governos petistas.

Além de não reconhecer — Lula disse depois que “pode ter havido corrupção” –, o petista se lançou a defender as empreiteiras que integravam o esquema desmontado pela Lava-Jato. Para quem precisa romper o antipetismo criado justamente pela corrupção, não foi feliz a estratégia.

O petista segue sem reconhecer o passado e mostrar o que fará no futuro nesse tema. Bolsonaro surfou nesse tema e ainda levou para o estúdio da Band o ex-juiz Sergio Moro, eleito senador no Paraná, tentando criar uma clara oposição entre a roubalheira e a investigação que desmontou o esquema durante a Lava-Jato.

Lula saiu-se melhor quando abordou o comportamento e as decisões adotadas por Bolsonaro durante a pandemia. Se Lula não sabe lidar com o passado de corrupção, Bolsonaro também perdeu muitos pontos ao examinar sua conduta na pandemia. O petista bateu em pontos importantes, como o atraso das vacinas, a falta de solidariedade do presidente com as famílias enlutadas e a conduta do presidente durante a crise.

Lula mostrou-se um candidato comprometido em evitar as crises fabricadas pelo atual governo que tanto desviaram o foco de problemas reais do país nos últimos anos. Bolsonaro não reconheceu erros durante a crise sanitária, não rebateu as duras verdades que ouviu.