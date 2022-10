Bolsonaro expõe mentira de Sergio Moro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 6 out 2022, 09h31 - Publicado em 6 out 2022, 08h18

O Radar mostrou na segunda que Sergio Moro, eleito senador, havia conversado por telefone com Jair Bolsonaro para se reaproximar do presidente e declarar apoio no segundo turno contra Lula. Bolsonaro confirmou o contato em sua live:

“Sergio Moro. Conversei com ele há três dias atrás, uma conversa tranquila. Esquece o passado. Vamos pra frente. Ele passa a ser, a partir do ano que vem, senador da República e ele fez uma opção entre o Lula e eu e achou que eu mereço o voto de confiança dele”, disse Bolsonaro

A conversa foi testemunhada por diferentes auxiliares de Bolsonaro que estavam no palácio quando ela ocorreu. O Radar confirmou também com aliados do próprio ex-juiz. Moro, por razões desconhecidas, decidiu negar que a conversa tivesse ocorrido e ainda atacou. “Pode incluir que eu te contarei (sic) e lamentei que a Veja publique notícia falsa. Contatei. E que tinha te avisado”, disse Moro.

O leitor pode tirar suas conclusões.