Bolsonaro desmente post com ataque a católicos

Atualizado em 13 out 2022, 12h58 - Publicado em 13 out 2022, 12h53

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) desmentiu nesta quinta-feira uma publicação falsa nas redes sociais atribuída à conta oficial do Twitter do presidente com ataques a católicos e críticas à repercussão da sua visita ao Santuário Nacional de Aparecida (SP) na quarta. Trata-se, segundo a campanha, de uma montagem para dar a impressão de que seria um print do perfil do presidente.

Nele, o falso Bolsonaro lamenta “as cenas de tumulto que aconteceram em Aparecida”, “mas acho que nenhum padre ou bispo deve dizer onde posso ou não fazer campanha”. É uma referência às críticas que Bolsonaro recebeu da própria Igreja Católica, por meio da CNBB, pelo tom de campanha da sua visita ao templo sagrado. No encerramento de uma missa nesta quarta, o padre Camilo Júnior disse que “hoje não é dia de pedir votos, é dia de pedir bênçãos”.

A campanha de Bolsonaro disparou para os jornalistas uma reprodução do post falso com um “selo” de fake news e pediu para desmentir o seu conteúdo.