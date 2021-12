Bolsonaro desafia o STF e volta a atacar a vacina com mentiras

Jair Bolsonaro escolheu mesmo o caminho do confronto neste fim de ano. Com o Natal chegando, o presidente, alvo de uma série de inquéritos no STF por fake news, voltou a atacar a vacina nesta manhã de sábado.

O presidente defendeu a cloroquina, comprovadamente ineficaz contra o coronavírus, e disse sugeriu que as vacinas são responsáveis por complicações de saúde nos imunizados, como trombose e embolia pulmonar.

Não há verdade na fala do presidente, mas ele não é mesmo apegado a declarações verdadeiras. “Disponibilizamos 400 milhões de doses de vacina. Compradas a partir do momento em que foram disponibilizadas. Tomei hidroxicloroquina e, se me contaminar de novo, tomo outra vez. Quem já tomou vacina pode se reinfectar? Pode. Respeito a autonomia do médico. O meu irmão Hélio Lopes está internado com embolia. Parece ser efeito da vacina. Vamos aguardar. Tem casos de trombose também”, disse Bolsonaro, como registra Rayanderson Guerra no Globo.