Bolsonaro decide passar mais um dia em silêncio

Atualizado em 31 out 2022, 18h36 - Publicado em 31 out 2022, 17h44

O Radar mostrou mais cedo que Jair Bolsonaro havia dito a seus ministros mais próximos que iria se pronunciar sobre a derrota para Lula no fim da tarde desta segunda. O humor do presidente — instável desde o anúncio da eleição do adversário — mudou e agora ele só prevê comentar o resultado da eleição nesta terça-feira.

Bolsonaro, segundo auxiliares, passou o dia calado, sem fazer as tradicionais piadas. Durante a tarde, elaborou em conversas com aliados algumas ideias do que poderia falar. Estava “modulando o discurso” para não deixar de destacar os episódios que, em sua visão, justificariam a derrota nas urnas.

O silêncio do presidente é combustível para que os bloqueios de caminhoneiros avancem no país. O presidente até tratou do tema com um de seus ministros e deu aval para que medidas judiciais sejam adotadas para liberar as estradas, mas optou por não falar diretamente aos apoiadores.