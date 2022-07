Bolsonaro convoca apoiadores a defender armamento: ‘Arma é liberdade’

No dia do velório de Marcelo Arruda, o petista assassinado por um de seus apoiadores no Paraná, Jair Bolsonaro retomou com força o discurso em defesa da política armamentista de seu governo, ao conclamar seus apoiadores a se unir para lutar “pelo futuro de vocês”.

“Entendo que arma é liberdade e segurança e é garantia de um nação também”, disse Bolsonaro, comemorando o fato de o país ter atualmente 700.000 atiradores esportivos e colecionadores de armas registrados.

“O que está em jogo no Brasil é o futuro de vocês. Todo mundo tem que estar junto. Não é uma pessoa que vai mudar o destino do Brasil”, disse Bolsonaro.