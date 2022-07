Bolsonaro ataca ‘surdos de capa preta’ e convoca atos para 7 de setembro

Jair Bolsonaro aproveitou o lançamento da sua candidatura para atacar o Judiciário e convocar seus militantes para os atos de 7 de setembro.

“Nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez… Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Têm que entender que quem faz as leis é o poder Executivo e o poder Legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Interessa para todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. O que nós queremos é paz e tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes, harmonia. Isso não é fácil, mas quem tem que dar o norte para nós é o povo brasileiro. Tenho certeza que aquilo que vocês querem será atingido”, disse Bolsonaro.

O presidente chegou a pedir que seus apoiadores gritassem “juro dar minha vida pela minha liberdade”, ao falar do seu “exército” de apoiadores e citar o general da reserva Walter Braga Netto.