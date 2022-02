Bolsonaristas são afastados do comando do PTB no Rio e em SP

Graciela Nienov retomou o comando do diretório nacional do PTB graças a uma decisão da TSE que restituiu seus poderes de gestão da legenda na semana passada.

A presidente começou o expurgo de grupos que tomaram conta do partido e que são aliados de Roberto Jefferson e alinhados ao bolsonarismo.

Nienov destituiu, nesta quarta, o deputado Marcus Vinícius Ferreira, o Neskau, da presidência do PTB no Rio e o empresário Otávio Fakhoury do comando do diretório em São Paulo. Os dois são ligados a Jefferson, hoje uma iminência parda no partido, dado que o cacique, apesar de ter influência, não tem nenhum cargo formal na legenda.

Segundo comunicado do PTB, outros dez diretórios também foram dissolvidos. “O afastamento do grupo de Neskau, Fakhoury e outros dirigentes foi possível graças à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, na semana passada, determinou a devolução das senhas administrativas do partido a Graciela. Com as senhas, ela recuperou parte do poder de administrar o partido”, diz o comunicado.