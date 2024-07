BNDES terá loja digital na plataforma Brasil Exportação, da Apex

Os presidentes do BNDES, Aloizio Mercadante, e da Apex, Jorge Viana, acertaram nesta quinta-feira a criação de uma loja digital do banco de desenvolvimento na plataforma Brasil Exportação, a maior comunidade de comércio exterior do Brasil.

“O volume de crédito aprovado pelo BNDES para a exportação de produtos brasileiros cresceu 135% no primeiro semestre deste ano. A entrada na plataforma irá permitir que embaixadas e consulados de todo o mundo tenham maior conhecimento sobre nossas linhas de financiamento”, afirmou Mercadante.

Em reunião na sede do BNDES, no Rio, Mercadante e Viana também encaminharam um acordo de cooperação para a criação de instrumentos de fomento para alavancar o cooperativismo brasileiro no mercado internacional.