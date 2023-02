Biografia de João Doria terá prefácio de FHC

A Matrix Editora lança em março a biografia “João Doria — O poder da transformação”. O livro sobre a trajetória política do ex-governador de São Paulo foi escrito por Thales Guaracy e tem prefácio de FHC.

No texto, o ex-presidente diz que Doria “foi provado em tempos difíceis” e liderou a luta contra o negacionismo na pandemia enquanto muitos políticos calaram. “Para fazer a grande política, é preciso coragem. Coragem de insistir no certo, mesmo quando há o risco de se pagar um preço por isso”.

Leia abaixo um trecho do prefácio assinado pelo tucano:

A essência da política é juntar pessoas. E a política no Brasil tem precisado cada vez mais de lideranças que juntem pessoas em torno das boas ideias, para tomar as decisões mais certas, mesmo quando às vezes elas são as mais difíceis.

É a política grande, o contrário da política pequena, que é imediatista, eleitoreira, populista e, por estar geralmente baseada em promessas vazias, sempre acaba em nada, ou melhor dizendo, num país pior.

Por isso, em nome de princípios, e pela defesa do que é mais certo, às vezes a política tem de ser feita com sacrifícios, lidar com resistências, olhar para as necessidades, e não somente para o radar eleitoral. Sobretudo em tempos difíceis, é preciso liderar: fazer o que precisa ser feito, com realismo, custe o que custar. Essa é a base que, ao final, dá credibilidade e autoridade ao governante e mostra as grandes lideranças.

É assim, com credibilidade e autoridade, e não com autoritarismo, que se chega à eficiência, à solução real dos problemas, e se governa de verdade. Autoridade não é falar grosso, e liderança não é alimentar seguidores com mentiras ou falsas promessas. É encontrar os meios de resolver os problemas em sociedade, unir as pessoas em torno de soluções concretas e executá-las.

O caminho para o progresso nem sempre é o mais fácil. Para fazer a grande política, é preciso coragem. Coragem de insistir no certo, mesmo quando há o risco de se pagar um preço por isso. Coragem para contrariar interesses, quando estes procuram difundir a mentira, se protegem e se beneficiam do retrocesso.

João Doria foi provado em tempos difíceis, sobretudo no governo de São Paulo, quando durante a pandemia do coronavírus tomou a frente na política de vacinação do país. Ficou não apenas contra o negacionismo do governo federal, como praticamente sozinho no meio de boa parte dos políticos, que preferiram manter silêncio, para não ficar com o ônus das decisões mais difíceis.