Bill Clinton convida Lula para evento sobre mudança do clima em NY

O presidente Lula conversou por telefone com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton na tarde desta quinta e foi convidado pelo americano para participar de evento organizado pela Fundação Clinton sobre a mudança do clima, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em setembro.

Segundo o Planalto, a conversa durou 35 minutos e Clinton “fez referência aos avanços conseguidos pelo Brasil no combate ao desmatamento e em prol da transição energética”.

“O presidente Lula reiterou o compromisso do governo com a transição energética e com a proteção das florestas, afirmando que pretende apresentar resultados ambiciosos para as COP 29, em Baku (Azerbaijão), e COP 30, em Belém”, apontou o comunicado do governo brasileiro.

Lula estava acompanhado do ex-chanceler Celso Amorim, seu assessor especial no Planalto, e da secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha.

O presidente também parabenizou Clinton pelo discurso desta quarta na convenção do Partido Democrata que oficializou a candidatura de Kamala Harris à Casa Branca, “destacando a importância do fortalecimento da democracia frente a ascensão do extremismo no mundo”.