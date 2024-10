Bets: “Se não der resultado regulamentando, acabaremos com isso”, diz Lula

O presidente Lula afirmou na manhã deste domingo que não terá “nenhuma dúvida de acabar definitivamente” com as bets se a regulamentação dos sites de apostas “não der resultado”. Mas não explicou como faria isso, uma vez que apostas de quota fixa de eventos esportivos foram legalizadas por meio da lei 13.756, de 2018.

Ele também disse que “não aceitamos a ideia” de que os beneficiários do Bolsa Família estão “gastando dinheiro fazendo apostas nas bets”. No mês passado, uma nota técnica do Banco Central divulgou a estimativa de que 3 milhões de cadastrados no programa de transferência de renda gastaram, só em agosto, cerca de 5 bilhões de reais com os jogos de azar.

As declarações ocorreram em um pronunciamento à imprensa depois que ele votou, em São Bernardo do Campo (SP). Lula foi questionado sobre o projeto de regulação das redes sociais, que está parado no Congresso, desconversou e começou a falar sobre as bets.

“Nós estamos regulando essa questão dos jogos. Nós não aceitamos a ideia de que o pessoal do Bolsa Família está gastando dinheiro fazendo apostas nas bets. É bem possível que tenha alguém fazendo isso, mas é importante lembrar que muitas vezes quem recebe o Bolsa Família é a mulher e dificilmente a mulher vai gastar dinheiro do filho jogando qualquer outra coisa. A mulher não vai trocar o certo pelo duvidoso. Ela não vai trocar os 10 reais que ela tem na perspectiva de ganhar 100. Então, nós estamos fazendo uma regulação”, comentou Lula.

Na sequência, ele disse ter certeza que, ainda neste mês, o governo vai retirar do ar pelo menos 2.000 sites de aposta no país. “E depois nós vamos saber o que a regulamentação vai garantir de benefício e garantir de certeza de que a coisa está sendo feita com seriedade. Se não der resultado com a regulamentação, eu quero dizer para vocês que eu não terei nenhuma dúvida de acabar definitivamente com isso. Nenhuma dúvida”, declarou.

Lula afirmou ainda que nunca se evitará que o povo brasileiro aposte. “Nesse país é proibido briga de galo e você sabe que tem briga de galo. Nesse país é proibido jogo do bicho e todo mundo sabe que de manhã vai comprar pão e faz uma fezinha até no papel do pão. Todo mundo sabe”, apontou.

“Olha, eu não quero impedir o povo de fazer aposta, porque no mundo inteiro o povo gosta de apostar. Agora, o que eu não posso é permitir que as apostas se transformem numa doença, se transformem num vício e que pessoas fiquem dependentes daquilo porque eu conheço gente que perdeu casa, eu conheço gente que perdeu carro, eu conheço gente que gastava o salário todo numa sexta e sábado. Isso não é viciado em jogo, isso é uma doença que nós temos que tratar também com o aspecto da saúde”, disse o presidente.

“De forma que nós estamos tratando a regulamentação, na semana que vem deve estar totalmente pronta a regulamentação, vamos ver o resultado. Se não der resultado regulamentando, nós acabaremos com isso”, concluiu.