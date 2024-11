Benedita da Silva é aposta do PT do Rio para o Senado em 2026

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Já pensando em 2026, o PT carioca começou a defender a candidatura da deputada Benedita da Silva, de 82 anos, para disputar uma das duas vagas no Senado pelo Rio.

Benedita foi a primeira senadora negra, cumprindo mandato de 1995 a 1998, além de vice-governadora do Rio de 1999 a 2002 e titular do Palácio das Laranjeiras por nove meses, até o fim daquele ano.

Presidente do diretório carioca do PT, Tiago Santana reconhece o desafio representado pela idade, mas afirma que Benedita amplia a fatia do eleitorado que o partido consegue alcançar.

“Ela tem os ideais da esquerda e de representatividade, mas, ao mesmo tempo, por ser evangélica e de origem popular, consegue dialogar fora da bolha tradicional da esquerda. Estou falando do eleitor médio da zona oeste do Rio e da região metropolitana como São Gonçalo, Baixada Fluminense e interior”, afirma Santana ao Radar.