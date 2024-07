BC informa vazamento de dados pessoais em Pix do 99Pay

Dados pessoais vinculados a chaves Pix do 99Pay foram expostos por falhas em sistemas da instituição de pagamentos, informou o Banco Central. De acordo com o comunicado, não foram vazadas informações sensíveis como senhas, saldos, movimentações e transações financeiras.

“As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, diz o BC, em nota.

A autarquia alerta que as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos pelo “incidente” serão notificadas apenas por meio de aplicativo ou internet banking. O Banco Central, nem as instituições participantes, vão se comunicar por telefone, SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens.

De acordo com o BC, o episódio tem “baixo impacto potencial para os usuários” e foi comunicado “à vista do compromisso com a transparência”. Os detalhes do caso são apurados e sanções podem ser aplicadas.

“O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente”.