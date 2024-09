Barroso terá evento fechado no Planalto com servidores da Casa Civil

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, vai participar na tarde desta terça-feira do “Diálogos SAJ”, um evento fechado no Palácio do Planalto, voltado a servidores da área técnica da Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos.

Marcado para as 14h30, o encontro não será aberto à imprensa e é coordenado pelo secretário Marcos Rogério, chefe da SAJ, que é vinculada à Casa Civil do governo Lula.

Segundo a pasta, o ministro abordará o tema “a difícil fronteira entre direito e política no Brasil”.

A Casa Civil informou há pouco que divulgará uma nota sobre o encontro após o evento.