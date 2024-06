Barroso diz que só se manifesta sobre PL do aborto se tema chegar ao STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira, 14, que irá se manifestar sobre o Projeto de Lei sobre o aborto apenas se a matéria chegar ao STF.

“A matéria está em debate no Congresso, que é o lugar certo para debater grandes temas. Se e quando chegar no Supremo vou me manifestar”, disse o ministro a jornalistas, em João Pessoa.

Na capital da Paraíba, Barroso vai participar da gravação do programa Diálogos da Magistratura. O presidente da Corte responderá às perguntas de juízes e desembargadores.