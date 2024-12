Barroso defende decisão de Dino sobre liberação de emendas

Presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso conversou com jornalistas, nesta segunda, para avaliar o trabalho da Corte no ano.

Ao falar das críticas disparadas do Congresso e até do governo contra o Supremo, por causa de decisões de Flávio Dino impondo controles mais rígidos para a liberação de emendas parlamentares, Barroso defendeu a Corte dizendo que as decisões do colega seguem rigorosamente o acordo fechado com os chefes dos Poderes ao analisarem a questão.

“Em relação ao orçamento, eu mesmo organizei uma reunião no meu gabinete e estou convencido de que a decisão do ministro Flávio Dino está de acordo com o que foi acordado”, disse Barroso.

Dino chegou a suspender, em agosto, o pagamento das emendas parlamentares ao constatar que o Congresso vinha descumprindo medidas de transparência impostas ainda pela ministra Rosa Weber, hoje aposentada. O fato de o dinheiro sair dos cofres públicos sem identificação de destino final levou Dino a exigir critérios de transparência e rastreabilidade na utilização do dinheiro — veja as regras impostas por Dino.

