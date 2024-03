Baptista Júnior disse a Zambelli que não admitiria proposta de ilegalidade

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante da Força Aérea Brasileira, Carlos Almeida Baptista Júnior, disse que foi interpelado pela depurada Carla Zambelli em formatura de aspirantes da FAB, em Pirassununga, no interior de São Paulo.

“Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão”, teria dito a parlamentar.

“Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade”, respondeu Baptista Júnior, segundo o depoimento que o militar prestou à PF.

O ex-chefe da Aeronáutica disse que informou sobre o ocorrido ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira. Ele teria respondido que foi abordado de forma semelhante por Zambelli.

O brigadeiro informou que recebia pressão pelas redes sociais para aderir a uma tentativa de romper com as instituições democráticas e disse que a conversa com Zambelli foi um dos momentos em que as pressões extrapolaram as redes.