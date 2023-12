Banco comandado por Dilma libera 1 bilhão de dólares ao Brasil

O Novo Banco de Desenvolvimento, comandado por Dilma Rousseff, anunciou nesta quinta a transferência de 1 bilhão de dólares para as contas do governo brasileiro.

O dinheiro foi para o Tesouro da União e se refere ao empréstimo firmado em outubro pelo governo federal com o chamando Banco dos Brics.

“Trabalhamos duro para tentar atender às necessidades dos países membros do NDB. O banco atua para para reduzir as desigualdades, promover o desenvolvimento sustentável e a cooperação baseada no espírito do verdadeiro multilateralismo”, diz Dilma.

Os recursos liberados são do empréstimo contratado em outubro por Dilma e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Marrocos. A operação atende a um pedido do governo do presidente Lula.