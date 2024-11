“Atitudes de ódio de Moraes vão gerar mais agressividade”, diz Malafaia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dia após um homem-bomba tirar a própria vida na Praça dos Três Poderes, tentando entrar com explosivos amarrados ao corpo no STF, o pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo para seus seguidores em que critica as declarações de Alexandre de Moraes sobre o episódio.

Segundo Malafaia, Moraes adota uma “narrativa de esquerda” para, na visão dele, “tentar tirar proveito e jogar cortina de fumaça sobre seus atos ilegais no Supremo”.

Chamando o autor do ataque ao STF de “homem com problemas mentais”, Malafaia diz que Moraes promove “perseguição política” para atingir Jair Bolsonaro, investigado em diferentes inquéritos na Corte por falsificação de documentos de vacina, vendas de joias e presentes recebidos por ele na Presidência da República e tentativa de golpe de Estado.

“Não é o seu discurso de ódio. Suas atitudes de ódio e perseguição política vão gerar mais agressividade”, diz Malafaia num vídeo de quase 5 minutos de duração. O pastor diz, no entanto, que não apoia qualquer tipo de violência no país.

O ministro, que é relator das investigações contra o bolsonarismo no Supremo, disse, na quinta, que o ataque terrorista contra o tribunal “não é um fato isolado”, em referência ao 8 de janeiro, e condenou os movimentos da direita no Congresso para anistiar os condenados pela destruição das sedes dos poderes em 2023.

“Ontem, foi uma demonstração de que é possível e é necessária a pacificação do país. Mas só é possível essa pacificação com a responsabilização dos criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia de criminosos. A impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem”, disse Moraes.