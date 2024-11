Até quando durou o apoio de João Campos e do PSB a Elmar Nascimento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apalavrado com Elmar Nascimento por causa de uma aliança que envolveu o apoio do União Brasil a sua reeleição no Recife, João Campos só pulou para o barco de Hugo Motta quando teve certeza de que o baiano ficou isolado.

Na última terça-feira, o prefeito da capital pernambucana e vice-presidente nacional do PSB conduziu, inclusive, a reunião da bancada que marcou a declaração oficial de apoio dos 14 deputados federais do partido ao líder do Republicanos.

Campos, que uma semana antes ainda defendia a preservação do apoio a Elmar, ainda brincou com Motta ao comparar a eleição na Câmara à escolha de um novo Papa pelo Vaticano: “Só acaba quando tem unanimidade.”