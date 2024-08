Associação Brasileira das Companhias Abertas avança em Brasília

A Associação Brasileira das Companhias Abertas inaugurou recentemente seu escritório em Brasília. A entidade fundada em 1971, que tem sede administrativa em São Paulo e unidade operacional no Rio de Janeiro, reúne mais de 450 das mais importantes companhias do país, representando 40% do PIB brasileiro e mais de 80% do valor de mercado do Brasil com base nas ações listadas na B3.

“Em 50 anos de história, a trajetória da Abrasca foi sempre marcada por sua importante contribuição ao aperfeiçoamento do mercado de capitais e ao desenvolvimento das companhias abertas brasileiras”, diz a companhia.

Na discussão da reforma tributária no Parlamento, a entidade defende um sistema tributário mais justo, que produza eficiência econômica e alavanque o desenvolvimento sustentável, induzindo à geração de investimentos, emprego e renda.

A entidade é chefiada pelo cientista político Pablo Cesário, atual presidente-executivo. A equipe tem ainda o advogado Hugo Leal, gerente de relações governamentais, Felipe Cabral, jornalista especializado em comunicação política, e o consultor jurídico Thiago do Val.

Continua após a publicidade