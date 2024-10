As promessas que Lula cumpriu e que não cumpriu sobre as queimadas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De todas as promessas feitas por Lula, há três semanas, para combater os incêndios florestais, a única que vingou até agora foi a liberação de 500 milhões de reais para reforçar as ações no Pantanal e na Amazônia.

Lula também prometeu criar uma Autoridade Climática, mas o projeto segue travado na Casa Civil, alimentando um tenso embate entre Rui Costa e Marina Silva pelo controle e definição de poderes do novo órgão.

O petista também prometeu levar para frente uma ideia de treinar 70.000 recrutas do Exército para combater os efeitos da crise climática. O projeto, que pegou de surpresa os próprios militares, também não avançou.