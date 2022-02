As profissões que mais procuram oportunidade de trabalho fora do Brasil

Em busca de crescimento na carreira e aproveitando o momento em que boa parte dos governos coloca fim às barreiras sanitárias impostas pela pandemia, os brasileiros estão de olho em oportunidades de trabalho no exterior.

A procura por vistos EB-1 e EB-2 — elegíveis para imigração baseada em emprego aos Estados Unidos — teve alta de 21% entre 2020 e 2021, diz a Bicalho Consultoria Legal, empresa especializada em imigração. Apenas em 2021, foram 592 clientes buscando documentação para trabalhar fora do Brasil, contra 489 postulantes em 2020.

Também foi traçado um perfil da clientela: 83% são casais de 30 a 50 anos, com filhos, profissionais liberais e empresários. As profissões que mais procuram o visto são administradores, advogados, engenheiros, profissionais da saúde e tecnologia da informação.

“A pandemia consolidou a possibilidade de trabalho remoto, o que deixou as pessoas mais seguras para escolherem o lugar que desejam morar. Somado a isso, a violência que assola o Brasil, as melhores oportunidades de trabalho no exterior e um cenário político no país totalmente incerto têm motivado a busca por países com melhores condições”, diz Vinícius Bicalho, mestre em direito no Brasil e Estados Unidos e especializado em Negócios Internacionais.