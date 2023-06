As diretrizes do relatório da reforma tributária apresentado nesta terça

O Grupo de Trabalho da Câmara sobre a reforma tributária apresenta nesta terça-feira um relatório prévio com os pontos convergentes durante os debates do GT. O texto preliminar tem o objetivo de elencar as diretrizes da proposta e antecipar a análise dos parlamentares, com a expectativa de votar a matéria ainda no primeiro semestre.

O coordenador do grupo, Reginaldo Lopes (PT-MG), disse na semana passada que o relatório final, do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), deve ser concluído em 20 de junho. O texto, conforme Lopes, prevê um fundo de desenvolvimento regional que deve compensar benefícios fiscais concedidos a estados e municípios. O valor do fundo ainda será sugerido pelo Ministério da Fazenda.

O relatório prévio deve ser apresentado às 16h com as seguintes diretrizes: