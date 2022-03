Arthur do Val ‘precisa ser cassado imediatamente’, diz Virgílio

Presidente do PSDB no Amazonas, o ex-senador Arthur Virgílio entrou na corrente pela cassação do deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, por declarações contra mulheres ucranianas.

“Esse deputado insignificante, Arthur do Val, mostrou que a prostituição e a degeneração intelectuais, atingem em cheio ‘atores’ da baixa política. Esse infeliz não percebe que o povo ucraniano está sendo massacrado por um ditador apoiado pela máfia russa e por suas congêneres do leste europeu. Putin é rico e a prostituição que ele estimula empobrece e humilha as mulheres do seu país. O deputado Arthur do Val precisa ter seu mandato indecoroso cassado imediatamente”, diz Virgílio.