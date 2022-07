Após rivais anunciarem aliança no RJ, Castro se reúne com 80 prefeitos

A corrida eleitoral ao governo do Rio de Janeiro está chegando a um período de definições. Na quarta-feira, o PSD de Eduardo Paes e Gilberto Kassab e o PDT de Ciro Gomes e Carlos Lupi anunciaram que vão compor a mesma coligação para disputar o comando do Palácio Guanabara.

A chapa, encabeçada por Rodrigo Neves (PDT) com Felipe Santa Cruz (PSD) de vice concorrerá com o atual governador, Claudio Castro (PL), e com o deputado Marcelo Freixo (PSB), ambos empatados na dianteira da corrida.

Castro tem a seu favor a máquina do governo, um caixa gordo da privatização da Cedae, a companhia de saneamento do estado, e o apoio formal de Jair Bolsonaro. Já a candidatura de Freixo tem o apoio de Lula e o deputado petista André Ceciliano, presidente da Assembleia do Rio, como candidato ao Senado.

Enquanto os rivais se movimentam, Castro trabalha para manter a fidelidade de sua base de apoio. Nesta quinta, ele esteve ao lado do seu candidato a vice, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), em uma reunião com 194 vereadores da Baixada Fluminense.

Nesta sexta, o governador tem um almoço com 80 prefeitos do estado em uma churrascaria na Barra da Tijuca. O objeto é consolidar uma base forte no interior para dar visibilidade a sua candidatura, dado que Castro ainda é desconhecido da maior parte do eleitorado do estado.