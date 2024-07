Após racha, PSDB terá novo diretório em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um casarão onde funcionava o Instituto de Segurança Humana para América Latina e Caribe, entidade ligada à ONU, será o novo diretório municipal do PSDB na capital paulista. O espaço passa por reformas nos próximos dias, mas já funciona como escritório político dos tucanos.

Ainda nesta sexta, o PSDB espera as placas para a fachada da casa. Um grande salão no segundo andar será transformado, no fim de semana, em uma recepção e duas salas. O espaço terá um estúdio para candidatos à Prefeitura e à Câmara de Vereadores nas eleições municipais de outubro.

Antes da reforma, o local já tem sido usado para reuniões políticas. Na segunda-feira, cerca de 60 pessoas foram ao local para inciar os debates sobre o plano de governo para a campanha de José Luiz Datena.

Bem localizado, o novo endereço na Rua Minas Gerais, próximo ao entroncamento da Rua Consolação com a Avenida Paulista, fica a cerca de 2,5 quilômetros do diretório municipal anterior, na Rua Martins Fontes, centro histórico de São Paulo.

Continua após a publicidade

O antigo endereço foi palco de uma longa disputa interna no PSDB paulistano. O ex-chefe do diretório municipal, Fernando Alfredo, ao deixar o cargo levou consigo computadores, móveis e documentos do escritório político.

Alfredo foi deposto por uma liminar, após intervenção do então presidente nacional do partido, Eduardo Leite. O ex-senador José Aníbal preside o partido na capital paulista após Marconi Perillo chefiar a executiva nacional tucana.