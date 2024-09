Após cadeirada, Datena confirma presença em debate da RedeTV, nesta terça

O candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) confirmou nesta segunda-feira que participará do próximo debate dos candidatos ao pleito, que acontece nesta terça, organizado pela RedeTV.

A confirmação ocorreu mesmo após o episódio de agressão no debate do último domingo, na TV Cultura. Na ocasião, Datena deu uma cadeirada no adversário Pablo Marçal (PRTB).

Contudo, o advogado de Marçal, Tassio Renam, estuda estratégias jurídicas para impedir que Datena participe dos próximos debates. Entre as ações tomadas está o pedido de uma liminar para impedir o tucano de participar do encontro da RedeTV.

Um dos argumentos possíveis é o de que Marçal e Datena não poderiam frequentar os mesmos locais ao mesmo tempo. Renam afirma que um ofício na “esfera administrativa” já foi enviado à RedeTV, mas ainda não obteve retorno da emissora.

Continua após a publicidade

Estratégia

Candidato a vice-prefeito de Datena, o ex-senador José Aníbal (PSDB) afirmou que a estratégia do candidato do PSDB para lidar com os adversários no próximo debate, sobretudo com Marçal, será “defender o bom debate”, elencar desafios e tirar o foco dos adversários. pois o eleitor precisa estar bem informado.

“Nosso propósito não são os adversários. É o eleitor que precisa estar bem informado para decidir”, disse Aníbal.

Além de Marçal e Datena, deverão participar do encontro os candidatos Tábata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (Psol), Marina Helena (Novo) e Ricardo Nunes (MDB).