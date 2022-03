Animado com Alckmin no PSB, Paulinho da Força já canta ‘Lula Lá’

Entusiasta da aliança Lula-Alckmin à disputa da presidência da República, Paulinho da Força e outras lideranças sindicais já declaram ‘Lula Lá’.

Durante evento nesta sexta na colônia de férias do Sindicato dos Têxteis, em Praia Grande, o grupo puxou o coro do famoso jingle da campanha vitoriosa do petista em 2002. (Veja o vídeo abaixo)

Paulinho chegou a convidar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para se filiar ao Solidariedade, mas o ex-tucano — finalmente — bateu o martelo pelo PSB.

As lideranças sindicais são unânimes no ‘fora Bolsonaro’, mas no que tange ao candidato, “ainda existem opções”, diz um dirigente que estava no evento.