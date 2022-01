André Mendonça toma posse como ministro do STF

Mais de cinco meses depois de ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça tomou posse há pouco no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em uma cerimônia solene e breve no plenário da Corte.

A solenidade teve a participação de nove dos seus dez colegas no tribunal— o decano, Gilmar Menes, está em Lisboa e faltou — e de Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão, além dos presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Sem discursos, como de costume em posses de ministros do STF, o ato foi conduzido pelo presidente do tribunal, Luiz Fux, e durou menos de 15 minutos.

Fux cumprimentou as autoridades presentes e também o presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira, bispo Samuel Ferreira, em nome de quem cumprimentou todos os líderes religiosos presentes. Bolsonaro alardeou que Mendonça seria o seu ministro “terrivelmente evangélico” no Supremo.

O ministro também mencionou a presença primeira-dama, Michelle Bolsonaro, uma das principais entusiastas da escolhe do ex-advogado-geral da União para a mais alta Corte do país.

Em razão da pandemia, para prevenir a transmissão do coronavírus, não houve fila de cumprimentos ao novo ministro.