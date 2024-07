Ana Botafogo vai ganhar exposição no Rio para celebrar seu legado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Cultura autorizou uma produtora a captar quase 1 milhão de reais pela Lei Rouanet para montar uma exposição no Rio de Janeiro sobre a carreira de Ana Botafogo, uma das maiores bailarinas do Brasil.

Batizada de “Legado em Movimento”, a exposição da Anarte Produções e Empreendimentos Artísticos tem até o último dia do ano para levantar o dinheiro. O valor aprovado de captação foi de 980.018,33 reais.

Segundo o projeto, a mostra usa tecnologia avançada, como realidade virtual, videomapping e aplicativos interativos, para oferecer uma imersão no mundo do ballet:

“Os visitantes podem interagir com as performances e explorar os bastidores da carreira de Ana Botafogo. A exposição também digitaliza acervos para preservar e tornar acessível o legado da bailarina. Além disso, são realizadas palestras semanais no local da exposição, sobre a importância da dança e o legado de Ana Botafogo, combinando tradição e inovação”.