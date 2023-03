Amigo de Robinho envolvido em estupro também cumprirá pena no Brasil

Um amigo de Robinho que participou junto com o jogador do estupro coletivo de uma mulher na Itália também deverá cumprir pena de prisão no Brasil, segundo determinação do STJ.

A presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, autorizou a citação de Ricardo Falco para que a pena de nove anos de prisão determinada pelas autoridades italianas seja executada no Brasil.

Falco e Robinho foram condenados pelo mesmo crime de estupro coletivo, ocorrido em 2013, quando cinco brasileiros abusaram de uma mulher de origem albanesa em uma boate em Milão, na Itália.

Na semana passada, o STJ já havia determinado a citação de Robinho no Brasil diante da impossibilidade de extradição do brasileiro para a Itália. O jogador foi condenado em última instância no país europeu, sem chances de novos recursos.

Assim como aconteceu com Robinho, a ministra intimou a PGR para que indique um endereço de Falco no Brasil para que ele seja citado. A citação é a condição para que a sentença da Justiça da Itália seja cumprida no Brasil.