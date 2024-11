Americanos vão selecionar jovens brasileiros para jogar futebol nos EUA

A empresa 2SV Sports & Education, responsável por viagens de intercâmbio esportivo-acadêmico para os Estados Unidos, está realizando um evento que selecionará até 70 jogadores de futebol brasileiros, entre 15 e 21 anos, para receberem bolsas de até 100% para estudar e jogar naquele país. O evento acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de dezembro deste ano no Desportivo Brasil, em Porto Feliz (SP). Para participar, contudo, o competidor precisa passar primeiro por uma seletiva que está marcada para o dia 23 de novembro no campo do Grêmio Espada de Ouro, em São Paulo, com inscrições no valor de 200 reais.

Segundo a organização do evento “2SV College Showcase”, a seleção será feita por cerca de 30 treinadores de universidades e high schools norteamericanas durante uma imersão de três dias que oferecerá uma experiência completa aos competidores, com acomodação, refeições, avaliações esportivas e acadêmicas com feedback individualizado, além de testes físicos seguindo os padrões do MLS SuperDraft.

O evento contará ainda com palestras e seminários focados em desenvolvimento pessoal e esportivo, e todos os jogos deverão ter transmissão online com gravações disponíveis para análise posterior.

“Nosso showcase será um divisor de águas, tanto para os atletas, quanto para os treinadores. De um lado, mostramos aos atletas e clubes um caminho extremamente promissor, que combina esporte e educação em alto rendimento. Do outro, os treinadores terão a oportunidade de transformar a vida de jovens talentos, impactando diretamente a qualidade de seus programas e oferecendo essa nova perspectiva”, disse Ricardo Silveira, CEO da 2SV Sports & Education.

Mais informações sobre a competição podem ser consultadas no site oficial do evento.