Ambev retoma programa que incentiva moderação ao beber

A Ambev retomará em formato presencial o chamado Festival da Moderação, que prega o consumo responsável de bebidas alcoólicas no país. Depois de dois anos do evento em modelo remoto por conta da pandemia, a gigante das bebidas terá nesta quinta, sexta e sábado uma programação com público fisicamente presente em São Paulo e no Rio.

O “Dia de Responsa” é parte do calendário da companhia há 14 edições. Neste ano, serão iniciativas em bares parceiros, universidades, no market place da empresa e no Zé Delivery. A ideia é convidar o público a se engajar na causa, além de promover iniciativas pela segurança no trânsito e para evitar a associação entre bebida e direção. O objetivo é mobilizar colaboradores, clientes, parceiros e consumidores.

Em 2020, a empresa assumiu um compromisso de impactar até 2,5 milhões de pessoas em dois anos em programas de conscientização sobre o consumo excessivo do álcool. Nesta quinta, às 18hs, a empresa terá um encontro com startups em São Paulo para falar de inovação como auxiliar no incentivo do consumo responsável. O evento é aberto ao público mediante inscrição.

Na sexta, a Ambev fará a campanha “Seguuuura a emoção. Beba com moderação” durante o Rodeio de Jaguariúna (SP), uma das principais festas de peão de São Paulo. No Sábado, a partir das 9hs no Parque Ibirapuera, na capital paulista, e no Quiosque Michelob Ultra, no Rio de Janeiro, serão ministradas aulas gratuitas de ginástica funcional.

