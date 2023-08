Amazônia vai receber nova edição do TEDx

O TED voltará à Amazônia em 2023. O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou um memorial de entendimento com a plataforma de conferências de Nova York para a realização do evento no Amazonas, em outubro.

O TEDx Amazônia deve acontecer em uma região da floresta com foco em sustentabilidade. A última edição ocorreu em novembro de 2010, em Manaus.

“O mundo hoje olha a floresta e só enxerga as árvores. Mas é preciso também olhar as pessoas que vivem na Amazônia. Para proteger a floresta, é preciso também cuidar das pessoas que vivem aqui”, afirma o governador.

