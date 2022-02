Amazon retira patrocínio do Flow após fala sobre nazismo

A Amazon usou suas redes oficiais no Brasil para anunciar que retirou patrocínios e anúncios ao Flow Podcast, o programa que foi parar no centro do noticiário desta terça depois que um dos seus apresentadores defendeu no ar a existência de um partido nazista legalizado no Brasil.

A fala ocorreu durante um debate com os deputados federais por São Paulo Kim Kataguiri (DEM) e Tábata Amaral (PSB). O apresentador Monark, que coleciona outros episódios de ofensas a minorias sempre justificadas por ele mesmo como “liberdade de expressão”, está sofrendo agora as consequências mais duras de tudo o que já disse no ar.

Ele foi afastado do comando do programa e diversas marcas anunciaram a descompatibilização com o podcast, que é um dos mais ouvidos do Brasil e é febre entre os mais jovens.

“A Amazon repudia fortemente as declarações feitas pelo Flow Podcast no episódio desta segunda-feira (07/02). Prime Video e Amazon Music não são mais anunciantes e nem mesmo patrocinadores do podcast”, diz o comunicado.