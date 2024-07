Alvo de operação tinha “linha direta” com Bolsonaro para dossiês, diz PF

Giro VEJA - quinta, 11 de julho

Abin paralela: operação da PF complica — ainda mais — vida de Bolsonaro

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, 11, a quarta fase da Operação Última Milha, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que realizava o monitoramento ilegal de autoridades públicas e produzia notícias falsas contra adversários de Jair Bolsonaro utilizando sistemas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Detalhes sobre os alvos da operação e as autoridades monitoradas são os destaques do Giro VEJA.