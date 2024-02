Aloysio Nunes alega o mesmo que Marta e desembarca da prefeitura de SP

Convidado por Lula para atuar em um escritório da Apex em Bruxelas, Aloysio Nunes deixou a SP Negócios, agência ligada à prefeitura de São Paulo. No governo municipal, o comentário é que, assim como alegou Marta Suplicy em sua demissão, ele não quer ter a imagem atrelada a de Jair Bolsonaro, um dos responsáveis por indicar o candidato a vice do prefeito Ricardo Nunes nas eleições de outubro.

Quadro histórico do PSDB, Aloysio foi ministro das Relações Exteriores de Michel Temer. Em relação às eleições municipais em São Paulo os tucanos estão divididos. Enquanto vereadores ameaçam sair do partido para apoiar Ricardo Nunes, outro grupo defende uma candidatura própria na capital. Há ainda quem esteja ao lado de Tabata Amaral, caso de Orlando Faria, um dos coordenadores da campanha da deputada.

Aloysio deixou o cargo fazendo elogios à gestão de Ricardo Nunes e, no entorno do prefeito, há quem diga que mesmo do exterior, o tucano deve apoiá-lo, inclusive publicamente, nas eleições.

“Quero agradecer todo apoio que recebi dos funcionários da agência e da equipe do prefeito Ricardo Nunes”, escreveu Aloysio nas redes sociais.

