Almoço de aniversário de Hugo Motta sela apoio de Lira na Câmara

Aniversariante do dia, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) reuniu nesta quarta o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e outros líderes partidários da Casa num restaurante na Asa Sul, em Brasília.

A foto do encontro, divulgada por Ciro Nogueira, presidente do PP e padrinho de Motta na disputa pela Mesa Diretora da Câmara, tem sido definida pelos deputados que compareceram ao evento como a consumação do apoio de Lira ao jovem deputado de 35 anos.

“Um ‘aniversário’ que fala muita coisa”, brincou um dos parlamentares que posaram para o registro.

O Radar questionou diretamente o presidente da Câmara sobre a versão dos colegas, de que ele teria confirmado o apoio a Motta, mas Lira não se manifestou.

Além de Lira, compareceram ao almoço de Hugo Motta os seguintes deputados:

Zucco (PL-RS);

Romero Rodrigues (Podemos-PB);

Dr. Luizinho (PP-RJ);

Altineu Côrtes (PL-RJ);

Odair Cunha (PT-MG);

Isnaldo Bulhões (MDB-AL);

Renildo Calheiros (PCdoB-PE);

Luciano Amaral (PV-AL).

Em publicação nas redes sociais, Odair Cunha disse que vai submeter o nome de Motta à bancada petista. “Não cabe debater a questão governo versus oposição, mas tão somente garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo”, escreveu.

Líder do PL, Altineu Côrtes afirmou ao Radar que, depois do anúncio, Lira vai procurar Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro para selar o apoio da sigla a Motta.

Com o aval dos dois caciques ao embarque na campanha do líder do Republicanos, Côrtes vai reunir, em outubro, os demais 91 deputados da bancada para discutir a posição do PL no processo de sucessão na Câmara.



Os líderes de MDB, PCdoB e PV também saíram do almoço decididos a consultar seus correligionários sobre a possibilidade de apoiar Hugo Motta na sucessão a Lira.