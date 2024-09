Líder do PT na Câmara diz que vai submeter nome de Hugo Motta à bancada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder do PT na Câmara, o deputado Odair Cunha anunciou há pouco em uma rede social que vai submeter o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) à bancada do seu partido na Casa para que seja avaliado no processo de sucessão de Arthur Lira.

O comunicado foi feito depois de o petista participar de um almoço com o presidente da Câmara, Motta, aniversariante do dia, e outros líderes partidários do PL, PP, MDB, Podemos e PCdoB.

No post no Bluesky, Cunha revelou que Lira informou na ocasião que apoia Motta “como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa”.

“Não cabe debater a questão governo versus oposição, mas tão somente garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo”, escreveu o líder do PT.

“Quanto menos disputas secundárias, melhor será para os interesses do Brasil. O importante é a união em torno da aprovação de projetos relevantes que busquem o desenvolvimento sustentável e beneficiem de forma ampla toda sociedade brasileira”, complementou.