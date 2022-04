Aliança Brasil-Alemanha vai impulsionar projetos sobre hidrogênio verde

A Aliança Brasil-Alemanha para o Hidrogênio Verde, formada pelas Câmaras de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo e Rio de Janeiro, lançou um programa para impulsionar ideias sobre o desenvolvimento econômico e setorial do hidrogênio verde no Brasil.

O projeto conta com o apoio da Agência de Cooperação Técnica da Alemanha e do Ministério de Minas e Energia brasileiro.

O programa iH2Brasil consiste na realização de três chamadas, entre 2022 e 2023, para ideias de entusiastas, projetos de instituições sem fins lucrativos e soluções inovadoras de startups.

As propostas deverão abranger um ou mais elos da cadeia de valor do Hidrogênio Verde: produção (ideias para produção competitiva do H2V e/ou seus derivados – PtX), logística (ideias inovadoras para o transporte seguro de H2V e os produtos PtX) e aplicação de Hidrogênio Verde (projetos que demonstrem os múltiplos usos do produto e seus PtX na indústria brasileira).

“O Brasil tem potencial para ser um dos produtores mais promissores de Hidrogênio Verde em áreas-chave como a de fertilizantes – tornando-se independente de importações – mobilidade e naval”, diz Bernd dos Santos Mayer, coordenador da iniciativa no Brasil.

“Olhando especificamente para o ecossistema de PD&I voltado ao Hidrogênio Verde, a situação é incipiente e bastante concentrada no campo da produção, ficando bastante defasada a parte de logística e de aplicação. Fora isso, ainda são poucas as iniciativas voltadas ao apoio de Cleantechs, empresas baseadas em tecnologias limpas, que demandam grande investimento e tempo para seu desenvolvimento”, diz Bruno Vath Zarpellon, diretor de Inovação e Sustentabilidade da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.

De acordo com a Câmara Brasil Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio), as energias renováveis no Brasil apresentam custos de geração que estão entre os mais competitivos do mundo e o Hidrogênio Verde a ser produzido localmente poderá acompanhar essa tendência.

As inscrições para todas as categorias estarão abertas até 22 de abril de 2022 e os interessados deverão inscrever suas propostas através do Portal H2Verde Brasil. Todas as categorias terão como base os mesmos desafios: produção, logística e aplicação de Hidrogênio Verde.

O processo de avaliação será feito por uma banca de especialistas que analisará as propostas recebidas por meio das chamadas realizadas e sua compatibilidade com os desafios do programa. As análises das propostas serão feitas até o dia 27 de maio de 2022.