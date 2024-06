Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Candidato de Jair Bolsonaro em São Paulo, Ricardo Nunes tem sofrido com “aliados” que usam o nome do ex-presidente para exigir cargos na prefeitura.

Apoiado por Bolsonaro, Nunes deve compor sua chapa com um vice indicado pelo ex-presidente. As pressões para que implemente mudanças em sua gestão, já de olho no projeto de reeleição até agora não surtiram efeito.