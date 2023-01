Aliados de Lula acusam Ibaneis e Torres de negligência com terroristas

Chefe da Secretaria de Segurança do DF, que deveria ter impedido os atos de terrorismo generalizado em Brasília neste domingo, Anderson Torres, tornou-se alvo dos aliados de Lula, que pedem intervenção federal no governo de Ibaneis Rocha.

Veja o que diz Kakay, advogado próximo dos lulistas. “Infelizmente a completa irresponsabilidade do secretário e ex-ministro da Justiça Anderson, que garantiu ao Governo do GDF que estava sob controle e foi para os EUA encontrar com o Bolsonaro, junto com a incompetência crônica, para dizer o mínimo, do governador Ibaneis, propiciou o mais grave ataque as instituições democráticas. É necessário que partamos do princípio que tudo foi orquestrado para uma ruptura institucional. Urge uma intervenção federal com o ministro da Justiça assumindo a responsabilidade de toda esta crise. Com as prisões necessárias. E com o apoio do povo brasileiro”, diz Kakay.