Moraes manda prender bolsonaristas; há dezenas de empresários investigados

Relator dos inquéritos que miram bolsonaristas no STF por diferentes crimes, Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a deflagrar nesta quinta uma mega operação para colher provas contra quase uma centena de apoiadores de Jair Bolsonaro envolvidos com atos antidemocráticos país afora.

Os mandados são cumpridos no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, onde vândalos bolsonaristas aterrorizaram Brasília na noite de segunda. São pelo menos oitenta alvos das investigações. Gente que atuou ou financiou bloqueio de estradas em defesa de um golpe militar no país e que provocou atos de violência nestes protestos.

Nesta quarta, num evento jurídico, o ministro avisou que ainda havia muita gente a ser presa e multada no país por causa dos atos golpistas. Na ação desta quinta, além de buscas, Moraes há mandados de prisão, quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas de dezenas de empresários.