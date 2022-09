Alexandre de Moraes nega pedido de Luciano Hang no STF

Alexandre de Moraes rejeitou nesta quarta o pedido da defesa do empresário Luciano Hang para transferir à Justiça Federal de Brasília a investigação aberta no STF contra ele e outros empresários no caso das mensagens de WhatsApp sobre golpe de Estado.

Moraes negou o pedido porque a Polícia Federal ainda analisa as provas reunidas na busca e apreensão e avalia se existe conexão com outros fatos apurados no Supremo sobre ameaças a instituições.

“Ainda que esta investigação se encontre em fase inicial, seria absolutamente prematuro proceder ao declínio de competência desta Suprema Corte, ainda mais em momento anterior à análise, pela Polícia Federal, dos elementos colhidos a partir das buscas e quebras de sigilo”, diz Moraes.

A defesa de Hang argumentou no pedido que o caso não deveria correr no Supremo porque nenhum empresário tem foro privilegiado para ser processado na Corte. As mensagens que deram origem à investigação também não trariam ameaça a ministros do Supremo.